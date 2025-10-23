হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

রকমারির ‘১০-১০’ অফারে ৫ লক্ষাধিক পণ্যে বিশাল ছাড়!

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

দেশের শীর্ষ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম রকমারি ডট কম নিয়ে এসেছে আলোচিত অফার ‘রকমারি টেন টেন’, যা ইতিমধ্যে গ্রাহকদের মাঝে দারুণ সাড়া ফেলেছে।

গত ১২ বছর ধরে কোটি গ্রাহকের আস্থার প্রতীক হিসেবে রকমারি বই বিক্রির প্ল্যাটফর্ম থেকে পরিণত হয়েছে দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনলাইন সুপারস্টোরে। এখানে সাশ্রয়ী দামে দেশের ও আন্তর্জাতিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস, লাইফস্টাইল, কসমেটিকস, স্টেশনারি, অফিসসামগ্রী, গিফট আইটেম ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যসহ পাওয়া যাচ্ছে ৫ লক্ষাধিক প্রোডাক্ট।

অফারটিতে ৯৯৯ টাকার অর্ডারে বিকাশ পেমেন্টে ১০% ক্যাশব্যাক এবং Zays থেকে ৩০০ টাকার গিফট ভাউচার থাকছে। রকমারি জানায়, ৫ লক্ষাধিক পণ্যের ওপর প্রযোজ্য এই সীমিত সময়ের অফার গ্রাহকদের কেনাকাটায় এনেছে সাশ্রয় ও আনন্দের সুন্দর মেলবন্ধন।

রকমারি ডট কমের কো-ফাউন্ডার ও ডিরেক্টর এহতেশামুল শামস রাকিব বলেন, ‘আমরা চাই, রকমারিতে প্রতিটি কেনাকাটা হোক এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। ‘‘রকমারি টেন টেন’’ সেই ভাবনারই সম্প্রসারণ—যেখানে সাশ্রয়, উপহার ও সন্তুষ্টি মিলেছে একসঙ্গে।’

অফারটি চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত, শুধু রকমারিতে।

সম্পর্কিত

বিকেএমইএ প্রাঙ্গণে আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন এটিএম বুথ উদ্বোধন

ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রথম ব্যাংকাস্যুরেন্স দাবি হস্তান্তর

জনতা ব্যাংকে সুইফট এমএক্স মাইগ্রেশনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

দেশে নোভারটিসের ওষুধ উৎপাদন শুরু করল নেভিয়ান

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

সিঙ্গার পণ্যে মেটলাইফ গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়

‘অক্টোবর অফারস’ ক্যাম্পেইন নিয়ে এল ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস কার্টআপ, সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত ছাড়

রূপালী ব্যাংকে শুরু হয়েছে ৭৫ দিনের ব্যবসায়িক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম

ইমার সভাপতি তছলিম চৌধুরী ও সম্পাদক ফেরদৌস নাঈম পরাগ

‘সমৃদ্ধির পথে একসাথে’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ইফাদ গ্রুপের ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা