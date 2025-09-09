জেরিন মারজান খানের ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন

প্রবাসী পল্লী গ্রুপ
বাংলাদেশের করপোরেট অঙ্গনে গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্বের আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন প্রবাসী পল্লী গ্রুপের অর্থ ও হিসাব বিভাগের নির্বাহী পরিচালক জেরিন মারজান খান। সম্প্রতি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে ডক্টর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
‘বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট মার্কেট: প্রতিযোগিতা ও ঘনত্বের বিশ্লেষণ’ শিরোনামে তাঁর গবেষণা দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত—রিয়েল এস্টেট সেক্টরের ওপর এক প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বিশ্লেষণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ গবেষণা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নীতিনির্ধারণে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
করপোরেট নেতৃত্বে গবেষণা ও একাডেমিক উৎকর্ষতার সমন্বয় যে সম্ভব, জেরিন মারজান খানের এই অর্জন তা প্রমাণ করেছে। তিনি শুধু একজন দক্ষ প্রশাসক নন, বরং একজন গবেষক হিসেবেও দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।
প্রবাসী পল্লী গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদ, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর এই সাফল্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, এ ডিগ্রি গ্রুপের পেশাদারত্ব, জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্ব ও আধুনিক করপোরেট সংস্কৃতির প্রতিফলন।
জেরিন মারজান খানের এই ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত গৌরব নয়, বরং দেশের ব্যবসায় শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।