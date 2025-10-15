হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

সিঙ্গার পণ্যে মেটলাইফ গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়

বিজ্ঞপ্তি

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মেটলাইফ বাংলাদেশের মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মেটলাইফ বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে মেটলাইফ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন সিঙ্গার বাংলাদেশের নির্বাচিত পণ্যের ওপর বিশেষ ছাড় এবং এক্সক্লুসিভ সুবিধা।

উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় মেটলাইফ বাংলাদেশের গ্রাহকরা সিঙ্গার থেকে নির্দিষ্ট পণ্য কেনার সময় একটি বিশেষ কুপন কোড ব্যবহার করে ছাড় পাবেন।

মেটলাইফ বাংলাদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার নওফেল আনোয়ার এ বিষয়ে বলেন, ‘সিঙ্গার বাংলাদেশের সঙ্গে এই সমঝোতা স্মারক আমাদের গ্রাহকদের জন্য একটু অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করার অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করছে।’

সিঙ্গার বাংলাদেশের মার্কেটিং ডিরেক্টর শাব্বির হোসেন বলেন, ‘এই সমঝোতা স্মারক গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনে আরও সহজতা ও মূল্য সংযোজনের প্রতি উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। সিঙ্গার | বেকো সবসময় পণ্যের বাইরেও এমন সমাধান দিতে কাজ করছে যা গ্রাহকের জীবনে সত্যিকার পরিবর্তন আনে। মেটলাইফ বাংলাদেশের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আমাদেরকে আরও বৃহত্তর গ্রাহকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছে।’

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন—সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে, শাব্বির হোসেন (ডিরেক্টর, মার্কেটিং), মোহাম্মদ জুবায়েদ উল ইসলাম (ডিরেক্টর, রিটেইল সেলস), মারুফ সোবহান (ডিরেক্টর, সাপ্লাই চেইন) এবং ফারহান আজহার (হেড অব প্রোডাক্ট, এমডিএ ও হোম এন্টারটেইনমেন্ট)।

মেটলাইফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন—নওফেল আনোয়ার (চিফ মার্কেটিং অফিসার), কমনশিস বড়ুয়া (অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও হেড অব স্ট্র্যাটেজিক ফেস-টু-ফেস চ্যানেল) এবং শিউলি আক্তার (ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট)।

