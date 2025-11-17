ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিয়ে ১৪ ও ১৫ নভেম্বর আয়োজিত হয়ে গেল ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স ২০২৫। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিধ্বনি’। যেখানে দুই ব্র্যান্ডের সারা দেশের ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর ও বিজনেস-পার্টনাররা একত্র হয়ে উদ্যাপন করলেন অর্জন, অভিজ্ঞতা এবং আগামীর লক্ষ্য।
দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয় হবিগঞ্জ, সিলেটের দ্য প্যালেস লাক্সারি রিসোর্টে। কনফারেন্সজুড়ে ব্যবসায়িক আলোচনা, টিম অ্যাকটিভিটি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং মনোমুগ্ধকর বিনোদনমূলক সেশন ছিল সমানভাবে সমৃদ্ধ।
আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ডিবিএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহেদ, ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম, ডিরেক্টর মোহাম্মদ আমান আবরার, চিফ বিজনেস অফিসার বায়েজিদ বাশার, হেড অব সেলস মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান রাজ, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার কাজী সিদ্দিকুল আজম, হেড অব মার্কেটিং দিদারুল আলম খানসহ ডিবিএলের জ্যেষ্ঠ ম্যানেজমেন্ট টিম।
বিজনেস কনফারেন্সে ডিবিএল গ্রুপের বোর্ড অব ডাইরেক্টর, ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা গত বছরের সাফল্য, বাজার সম্প্রসারণ, নতুন প্রোডাক্ট লাইন, মানোন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অর্জনের ধারাবাহিকতা নিয়ে বক্তব্য দেন এবং বিজনেস পার্টনারদের সেরা পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামী বছরের জন্য আরও বৃহৎ ভিশন, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ডিলার-ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে নতুন স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করা হয়।
২০১৬ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে, ডিবিএল সিরামিকস দেশজুড়ে আস্থা অর্জন করেছে তাদের প্রিমিয়াম মান, আধুনিক ডিজাইন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। বিশ্বমানের প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী পণ্যসম্ভার ও শক্তিশালী ডিলার নেটওয়ার্কের সম্মিলনে ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকস আজ দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
দুদিনের এই মিলনমেলা ডিবিএল পরিবারের সব সদস্যকে আরও এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদ এবং একসঙ্গে অনেক দূর যাত্রার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।