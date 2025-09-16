হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

ক্রিয়েটিভপুল পুরস্কার জিতল স্টারকম বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

যুক্তরাজ্যের ক্রিয়েটিভপুল ২০২৫-এ পুরস্কার অর্জন করেছে স্টারকম বাংলাদেশ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

স্টারকম বাংলাদেশ ‘স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ২৪ আল্ট্রা-সামারাইজ, জাস্ট লাইক দ্যাট!’ ক্যাম্পেইনের জন্য ডিজিটাল ক্যাটাগরিতে যুক্তরাজ্যের ক্রিয়েটিভপুল ২০২৫ পুরস্কার পেয়েছে।

স্টারকম বাংলাদেশ যা গ্লোবাল স্টারকম নেটওয়ার্ক ও বিটপী গ্রুপের একটি অংশ, দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন এজেন্সি, যা মিডিয়া প্ল্যানিং, বায়িং ও ৩৬০° মার্কেটিং সলিউশনের জন্য সুপরিচিত।

এ বিষয়ে স্টারকম বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সারাহ আলী বলেন, ‘এই পুরস্কার বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়। এটি শুধু আমাদের টিমের সৃজনশীলতাকে নয়, বরং শক্তিশালী গল্প বলার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রমাণ করে। স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ২৪ আল্ট্রা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে বাংলাদেশ বিশ্বমানের ডিজিটাল উদ্ভাবন করতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়।’

বিজয়ী ক্যাম্পেইনটিতে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ২৪ আল্ট্রার এআই ফিচার প্রদর্শনের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ ব্যানার বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়, যেখানে ব্যবহারকারীর সংবাদ প্রতিবেদনগুলোর ৬০ শব্দের রিয়েল টাইম সারাংশ দেখানো হয়।

স্টারকম বাংলাদেশের ডিজিটাল মিডিয়া ডিরেক্টর রবিউল হাসান সজিব বলেন, ‘এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সৃজনশীলভাবে ফোনটির বিশেষ ফিচারগুলো গ্রাহকের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছি এবং দেখিয়েছি, ফোনটির উল্লেখযোগ্য এআই পাওয়ারড রিয়েল টাইম সামারাইজেশন ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার।’

স্টারকম বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আহমেদুন ফায়েজ বলেন, ‘আমরা কয়েক বছর ধরে স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কিছু পুরস্কার জিতেছি, এখন আমাদের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করা। এই পুরস্কার আমাদের প্রথম অর্জন এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে এমন অনেক পুরস্কার আমরা অর্জন করতে চাই।’

ক্রিয়েটিভপুল একটি আন্তর্জাতিক ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি নেটওয়ার্ক, যারা সারা বিশ্বের এজেন্সি, ব্র্যান্ড ও দক্ষ পেশাদারদের একত্রিত করে তাদের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। প্রতিবছর এই ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি বিজ্ঞাপন, ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকে। কাজের স্বীকৃতির পাশাপাশি ক্রিয়েটিভপুলের এই আয়োজন উদ্ভাবন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বব্যাপী পরিচিতি বাড়ানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানে বিজয়ীদের নির্বাচিত করা হয় বিশেষজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী ও সাধারণ মানুষের ভোটের মাধ্যমে।

