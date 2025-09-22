মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিএইচবিএফসি) মধ্যে গ্রাহকসেবা-সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল রোববার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল হাসান ও বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল মান্নানের উপস্থিতিতে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসাইন ও বিএইচবিএফসির উপমহাব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এ চুক্তির মাধ্যমে ‘গ্রামীণ ও উপশহরীয় আবাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)’-এর গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং পরিষেবা ‘তাকওয়া’-এর মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আহম্মদ, অসীম কুমার সাহা ও ড. মো. জাহিদ হোসেন; সিএফও ড. তাপস চন্দ্র পাল; এসইভিপি শাহ্ মো. সোহেল খুরশীদ, মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান ও মো. আব্দুল হালিম; বিএইচবিএফসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূর আলম সরদার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. তোফায়েল আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) মো. খাইরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও বিনিয়োগ) জেড এম হাফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (আইন ও সাধারণ সেবা) নিপু রানী মিত্র, মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) মো. জহিরুল হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।