ডিসেম্বরে অর্থনীতিতে গতি কিছুটা বেড়েছে

২০২৫ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্প্রসারণের গতি আগের মাস নভেম্বরের তুলনায় সামান্য বেড়েছে। যদিও এই গতি খুব শক্তিশালী নয়, তবু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ব্যবসায়িক চাপের মধ্যেও অর্থনীতি যে এখনো সম্প্রসারণের ধারায় রয়েছে, তা সাম্প্রতিক পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) সূচকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশের যৌথভাবে প্রকাশিত পিএমআই প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসে দেশের পিএমআই সূচক দাঁড়িয়েছে ৫৪ দশমিক ২ পয়েন্টে, যা নভেম্বর মাসে ছিল ৫৪। সূচক ৫০-এর ওপরে থাকায় এটি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির সম্প্রসারণ নির্দেশ করছে।
এ বিষয়ে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, সাম্প্রতিক পিএমআই সূচক অনুযায়ী অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আছে, কিন্তু তা খুব জোরালো নয়। আবার এই সীমিত প্রবৃদ্ধির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে কৃষি খাতের শক্ত অবস্থান। তিনি আরও জানান, শিল্প খাতে টানা দ্বিতীয় মাসের মতো মন্দাভাব দেখা গেছে এবং নির্মাণ খাত আবার সংকোচনে ফিরেছে। তবে ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচক এখনো চারটি প্রধান খাতেই সম্প্রসারণের মধ্যে রয়েছে। তাঁর মতে, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমলে অর্থনীতির গতি ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের প্রধান চার খাত—কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবার মধ্যে ডিসেম্বর মাসে কৃষি, উৎপাদন ও সেবা খাতে সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকলেও নির্মাণ খাত আবারও সংকোচনের ধারায় ফিরেছে। কৃষি খাতের পিএমআই সূচক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ দশমিক ৬, যা নভেম্বর মাসে ছিল ৫৭ দশমিক ৪। ফলে টানা চতুর্থ মাসের মতো এই খাত শক্তিশালী সম্প্রসারণ রেকর্ড করেছে।
উৎপাদন খাতের সূচক ডিসেম্বরে ছিল ৫৮ দশমিক ২, যা নভেম্বরের ৫৮ দশমিক ৩-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ টানা ১৬ তম মাসে এই খাত সম্প্রসারণ ধরে রাখলেও গতি সামান্য শ্লথ হয়েছে। সেবা খাতেও সূচক কিছুটা বেড়ে ৫১ দশমিক ৮-এ দাঁড়িয়েছে, যা নভেম্বর মাসে ছিল ৫১ দশমিক ৬। এতে টানা ১৫ তম মাসের মতো এই খাতেও সম্প্রসারণ বজায় রয়েছে।
তবে তিন মাস টানা প্রবৃদ্ধির পর ডিসেম্বর মাসে নির্মাণ খাত আবারও সংকোচনের ইঙ্গিত দিয়েছে। এই খাতের পিএমআই সূচক নেমে এসেছে ৪৯ দশমিক ৮-এ, যা নভেম্বর মাসে ছিল ৫১ দশমিক ২। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংকোচনের গতি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে নতুন ব্যবসা সূচকে। একই সঙ্গে নির্মাণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান সূচকে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হয়েছে, যদিও উপকরণ ব্যয় সূচকে কিছুটা ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা গেছে।