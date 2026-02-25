বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আজ বুধবার সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর অফিসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
বাণিজ্যমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, ‘চীন বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং বড় বিনিয়োগকারী। আমরা চাই, আগামী দিনে দেশের শিল্প ও সার কারখানায় বিনিয়োগ আরও বাড়ুক। আমাদের ছয়টি সার কারখানা রয়েছে। গ্যাসের অভাবে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। এলএনজি আমদানি করে সার কারখানা চালু করতে পারে—এমন বিনিয়োগকারীর খোঁজ করছি আমরা। উৎপাদিত সার সরকার কিনে নেবে।’ একই সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধ পাটকলগুলোতেও চীনের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।
খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ‘ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উন্নয়নে চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে পারে। এর মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ভিত্তি পাবে।
রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়িয়ে চাকরি সৃষ্টিতে চীনের ভূমিকা রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাণিজ্যমন্ত্রীকে চীন সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান।