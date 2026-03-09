হোম > অর্থনীতি

সোনার দাম ভরিতে কমল ৩২৬৬ টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশের বাজারের আবারও কমেছে সোনার দাম। এবার ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৯৪৭ টাকা নির্ধারণ করেছে।

আজ সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানায়, ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৯৪৭ টাকা। নতুন এ দাম আজ সকাল ১০টা থেকেই কার্যকর হবে।

বাজুসের নির্ধারিত নতুন দাম অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৫২ হাজার ৮৭৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯৪৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) মূল্য কমেছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত দুই সপ্তাহে টানা ছয়বারের মতো বৃদ্ধির পায় সোনার দাম, এরপর দুবার কমে। এ বছর দেশের বাজারে এখন পর্যন্ত ৩৮ বার সোনার দাম সমন্বয় করা হয়েছে। এর মধ্যে দাম বাড়ে ২৪ বার, কমানো হয় ১৪ বার।

