হোম > অর্থনীতি

আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সেমিনারে বক্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত সরকারের সময় আইসিইউতে ছিল। সেখান থেকে ৫ আগস্টের পর এই সরকার সচল রেখেছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী। আজ শনিবার (১৩ জুন) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) ‘এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি’ বিষয়ক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

ইআরএফের সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি একসময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট ও লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতির কারণে ‘লাইফ সাপোর্টে’ ছিল। গত এক বছরে দেশের অর্থনীতি এখন সচল রয়েছে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তাই এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইআরএফের সভাপতি দৌলত আকতার মালার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, বিকেএমইএ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের (বাপি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাশরুর রিয়াজ।

সম্পর্কিত

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এনবিআর, আবেদন করবেন কীভাবে

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

ঢাকায় শুরু হলো দ্বিতীয় বিআরআই প্রদর্শনী

শাস্তির মুখে পড়ছেন হিরুসহ আইসিবির কর্মকর্তারা

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ

এক দশকে ইউরোপে রপ্তানি বেড়েছে ৫৮%

আমদানি-রপ্তানি সহজ করতে এনবিআরকে ৭ দফা প্রস্তাব বিজিএমইএর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা