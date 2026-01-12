জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর পুনঃস্থাপন

ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) জাতীয় নেতারা এবং জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সাবেক চিকিৎসক কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ২০০২ সালে স্থাপিত জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে ড্যাব সভাপতি অধ্যাপক হারুন উর রশীদ ও মহাসচিব মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালীন পরিচালক অধ্যাপক হাদী ফকির, সাবেক প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক মো. শাহাব উদ্দিন, সদ্য বিদায়ী পরিচালক অধ্যাপক মো. জানে আলম মৃধা এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক এ এস এম এম ক্বাদীর অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মো. জিন্নুরাইন নিউটন, অধ্যাপক মিজানুর রহমান মিয়া ও নিটোর পরিচালক অধ্যাপক মো. আবুল কেনান।