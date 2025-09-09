হোম > অর্থনীতি

ক্যাবের নতুন সভাপতি হলেন সফিকুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

আজ মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে সভাপতি মনোনীত করা হয়।

১৩তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯৪ সালে চাকরিতে যোগ দেন সফিকুজ্জামান। কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসন ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) আছেন।

সভায় নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন, সফিকুজ্জামানের নেতৃত্বে ভোক্তা-অধিকার আন্দোলন আরও গতিশীল হবে এবং ভোক্তা স্বার্থরক্ষায় ক্যাবের ভূমিকা আরও সমৃদ্ধ হবে।

সম্পর্কিত

কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

জেরিন মারজান খানের ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন

করদাতাদের ই-রিটার্ন প্রশিক্ষণ দেবে এনবিআর

বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের মালামাল খালাসে জটিলতা কমাতে এনবিআরের নির্দেশনা

এক বছরের ব্যবধানে দেশে অবৈধ সিগারেট প্রবেশ বেড়েছে ৩১ শতাংশ

মাসে ১০০ কোটি ডলার কিনবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

সাফকোর শেয়ার কারসাজিতে ১২ জনকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা জরিমানা

এবার দুর্গাপূজায় ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা