বিইআরসির বিরুদ্ধে দেওয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলে গণশুনানিতে যাবে না ক্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন লঙ্ঘন করে একের পর এক সিদ্ধান্ত দিয়ে ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে বলে অভিযোগ করেছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো গণশুনানিতে অংশ নেবে না সংগঠনটি।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ভোক্তার অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি এই সংগঠনটি।

ক্যাবের তথ্য কর্মকর্তা আনোয়ার পারভেজ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণশুনানি না করেই সরকারি কোম্পানির তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম বাড়িয়েছে বিইআরসি। গণশুনানিতে ন্যায্য ও যৌক্তিক প্রমাণিত না হলেও তারা জেট ফুয়েল বিক্রিতে পদ্মা তেল কোম্পানির চার্জ হারও বাড়িয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গণশুনানিতে ন্যায্য ও যৌক্তিক প্রমাণিত না হলেও নতুন শিল্প ও বিদ্যমান শিল্প সম্প্রসারণে বর্ধিত গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিল্প ভোক্তাকে জ্বালানি সুবিচার থেকে বঞ্চিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সর্বোপরি, জ্বালানির দাম নির্ধারণের ক্ষমতার বৈধ ব্যবহার না করে বিইআরসি নিজের পদের অপব্যবহার করেছে। এতে ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার বিপন্ন হয়েছে বলে আমরা মনে করছি।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘তাই বিইআরসি আইনের ২০০৩-এর ধারা ২২ (খ) এবং ধারা ৩৪ (৪) ও ৩৪ (৬) লঙ্ঘন এবং ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার খর্ব করার অপরাধে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যকে স্ব-স্ব পদ থেকে উক্ত আইনের ধারা ১১ অনুযায়ী অপসারণ ও ৪২ ধারা অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের জন্য ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।’

ক্যাব জানিয়েছে, আগেও আইন লঙ্ঘন করে একের পর এক সিদ্ধান্ত দিয়েছে বিইআরসি। অতীতের ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিইআরসিও তা অব্যাহত রেখেছে, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই জ্বালানি অপরাধ প্রতিরোধ ও জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য বিইআরসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) ডাকা কোনো গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করবে না ক্যাব। এমনকি আগামী ৬ অক্টোবর সার শ্রেণির গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতেও অংশ নেবে না ক্যাব।

