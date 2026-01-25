হোম > অর্থনীতি

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি চলতি বছরে ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মো. শিরিন। এতে ব্যাংকের ২৪৩টি শাখার ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, বিভাগীয় ও ক্লাস্টার প্রধানেরা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে জানান, ২০২৫ সালে ব্যাংক ২ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা অপারেটিং মুনাফা অর্জন করেছে। এ অর্জনের জন্য তিনি শাখা ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। যেসব শাখা গত বছরের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি, তারা চলতি বছরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, সর্ববৃহৎ অনলাইন ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, ফাস্ট ট্র্যাক, এটিএম, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, পিওএস টার্মিনাল এবং নেক্সাস পে নেটওয়ার্ক কার্যকরভাবে ব্যবহার করে ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারণে আরও মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে করপোরেট খাতের পাশাপাশি রিটেইল ও এসএমই ব্যবসা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

গ্রাহকসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, একটি ব্যাংকের মূল শক্তি ও সাফল্যের ভিত্তি হলো মানসম্মত গ্রাহকসেবা। উৎকৃষ্ট সেবা নিশ্চিত করতে হলে কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সুদৃঢ় জ্ঞান থাকা, গ্রাহকের প্রয়োজন বোঝা এবং সহমর্মিতা ও মানবিকতা প্রদর্শন করা জরুরি।

সম্মেলনে অংশ নেওয়া শাখা ব্যবস্থাপকেরা তাঁদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং ২০২৬ সালের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

