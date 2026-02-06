হোম > অর্থনীতি

সোনার দাম আরও কমল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

দেশের বাজারে সোনার রেকর্ড সর্বোচ্চ দাম ওঠার পর কয়েক দিনের মধ্যেই তিন দফায় কমল। এবার প্রতি ভরি সোনার দাম ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমেছে। এর ফলে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫০ টাকা।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) আজ শুক্রবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। সোনার নতুন এই দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) মূল্য কমেছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে রুপার দামও ভরিতে ১৭৫ টাকা কমেছে। ফলে ২২ ক্যারেট মানের রুপার দাম এখন ভরিতে ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা।

