বিসিআইতে বসছে অটোমোবাইল ও অ্যাগ্রো-মেশিনারি মেলা

দুই দিনব্যাপী ‘অটোমোবাইলস অ্যান্ড এগ্রো-মেশিনারি ফেয়ার ২০২৫-রোড টু মেড ইন বাংলাদেশ’ আগামী ২০ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ অটোমোবাইলস অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ও অ্যাগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন-বাংলাদেশের সহযোগিতায় মেলাটির আয়োজন করছে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)।
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিসিআইয়ের নিজস্ব কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। মেলাটিও বিসিআই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
সংবাদ সম্মেলনে মেলার বিস্তারিত তুলে ধরে আয়োজকেরা জানান, দুই খাতের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের বিকাশ ও দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
এবার মেলায় অটোমোবাইল, অ্যাগ্রিকালচার মেশিনারি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের উদ্যোক্তাদের ২৬টি স্টল ছাড়াও বিটাক, বুয়েট মোবাইল ক্লাব, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি ব্যাংকের বুথসহ মোট ৩৮টি স্টল থাকবে। মেলা উপলক্ষে দুটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম দিনে হবে ‘অটোমোবাইলস ও এগ্রো-মেশিনারিজ সেক্টরের বিকাশ ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালীকরণ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার।
দ্বিতীয় দিনে ‘গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস অব অটোমোবাইলস অ্যান্ড এগ্রো-মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হাউ বাংলাদেশ কুড ইউটিলাইজ ইটস পটেনশিয়ালস’ বিষয়ে আলোচনা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) জানান, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে বর্তমানে দেশের ছোট-বড় প্রায় ৫০ হাজার ইউনিটে প্রায় ১০ লাখ মানুষ কর্মরত। এ সেক্টরের স্থানীয় বাজার প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার, যার অর্ধেক দেশীয় উৎপাদন দিয়ে পূরণ হচ্ছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক বাজারের আকার ৮ ট্রিলিয়ন ডলার।
আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী বলেন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানিনির্ভরতা হ্রাস এবং রপ্তানির বহুমুখীকরণ সম্ভব। বিসিআই ইতিমধ্যে ‘বিসিআই সেন্টার ফর এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট’ গড়ে তুলেছে, যার মাধ্যমে সরকার, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এ সেক্টরের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
মেলাটি ২০ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় শুরু হবে এবং ২১ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টায় শেষ হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি থাকবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান এবং এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি ও মীর গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর নাসির হোসেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
সম্মানিত অতিথি থাকবেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সাবেক বিসিআই ও এফবিসিসিআই সভাপতি এবং হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ ও ডিএসসিসিআই সভাপতি তাসকিন আহমেদ।