নগদের সাবেক এমডি মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ মিশুক ও তার পরিবারের সদস্যসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা জব্দ করা হয়েছে। এসব ব্যক্তির লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্যের মধ্যে হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, কেওয়াইসি পাঠাতে বলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে হিসাব জব্দ করতে চিঠি দিয়েছে।
বিএফআইউয়ের চিঠি অনুযায়ী, হিসাব জব্দের তালিকায় রয়েছেন তানভীর মিশুকের বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার, সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির এবং তারেক হাসান সরদার।