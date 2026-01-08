রেমিট্যান্সের অর্থ পেতে সর্বোচ্চ ২ কর্মদিবস লাগবে

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স আসার টাকা গ্রাহকের হিসাবে জমা দিতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন নিয়মে রেমিট্যান্স আসার পর সর্বোচ্চ দুই কর্মদিবসের মধ্যে গ্রাহকের হিসাবে জমা দিতে হবে; যা পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকগুলোকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রেমিট্যান্সসংক্রান্ত নির্দেশনার আওতায় অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোকে ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্সের (অভ্যন্তরীণ প্রবাসী আয়) বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গ্রাহককে জানাতে হবে। ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স একই কর্মদিবসে এবং ব্যাংকিং সময়ের পর প্রাপ্ত রেমিট্যান্স পরবর্তী কর্মদিবসে গ্রাহকের হিসাবে জমা করতে হবে।
এ ছাড়া ব্যাংকগুলোকে স্ট্রেইট-থ্রু প্রসেসিং (এসটিপি) বা ঝুঁকিভিত্তিক দ্রুততর প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেলে কিছু নথিপত্র বা যাচাইপ্রক্রিয়া বাকি থাকলেও গ্রাহকের হিসাবে অর্থ জমা করা যাবে। পরে বাকি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা যাবে। যেসব ক্ষেত্রে পোস্ট ক্রেডিট রিভিউ সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে গ্রাহকের হিসাবে অর্থ জমা করার আগে যাচাই সম্পন্ন করে তিন কর্মদিবসের মধ্যে লেনদেন নিষ্পত্তি করতে হবে।
সার্কুলারে পেমেন্ট ট্র্যাকিং ও স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স গ্রহণ থেকে চূড়ান্তভাবে গ্রাহকের হিসাবে জমা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে ইউনিক এন্ড-টু-এন্ড ট্রানজেকশন রেফারেন্স (ইউইটিআর) ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ডিজিটাল বৈদেশিক মুদ্রা প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করতে হবে, যাতে ফরম সি ও ফরম সির (আইসিটি) প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া যায়।
একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জানান, নতুন নির্দেশনার ফলে করেসপনডেন্ট ব্যাংকগুলোর মধ্যে আস্থা বাড়বে এবং বৈশ্বিক পেমেন্ট নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের সুনাম আরও শক্তিশালী হবে।