আল-আরাফাহ, ন্যাশনাল, প্রিমিয়ার ও আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ

দেশের বেসরকারি খাতের সমস্যাগ্রস্ত চারটি ব্যাংকের পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামিক ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ আনিসুর রহমানকে।
ন্যাশনাল ব্যাংকে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ব্যাংক সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-১২ এর পরিচালক মুনির আহমেদ চৌধুরী। একইসঙ্গে প্রিমিয়ার ব্যাংকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের পরিচালক এ এন এম মঈনুল কবির। আইএফআইসি ব্যাংকে ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক এ কে এম কামরুজ্জামান।
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নথিপত্র অনুযায়ী, গত রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে থেকে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংকে এবং আইএফআইসি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই চার ব্যাংকে পর্যবেক্ষকগনকে নিয়োগ দিয়ে পৃথক চিঠি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।
সূত্র জানায়, নিয়োগ পাওয়া এ কর্মকর্তারা সমস্যাগস্ত চার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশ নিয়ে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। আর পর্যেবেক্ষক নিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে একাধিক কর্মকর্তা তথ্য নিশ্চিত করেছেন।