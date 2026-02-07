ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়কে শিল্প ও আইটি হাবে রূপান্তর করা হবে: তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় অঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া চিনিকল, রেশম কারখানা পুনরায় চালুসহ উত্তর জনপদকে একটি আধুনিক শিল্প ও আইটি (তথ্যপ্রযুক্তি) হাবে রূপান্তর করা হবে।
আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ের চিনিকল এবং রেশম কারখানাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই। এই এলাকার মানুষের বেকারত্ব দূর করে হালাল রুজি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুরসহ এই অঞ্চলের কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম পান না এবং সংরক্ষণের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা কৃষকদের উপযোগী করে পর্যাপ্ত হিমাগার তৈরি করব, যাতে তাঁরা অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। এ ছাড়া পঞ্চগড়ের চা শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে।’
শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ঘোষণা দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘এই এলাকায় অনেক মেধাবী তরুণ আইটি খাতে কাজ করছেন। তাঁদের জন্য আমরা এলাকায় আইটি পার্ক বা আইটি হাব গড়ে তুলব, যাতে যুবকদের কাজের সন্ধানে বাইরে যেতে না হয়।’ এ ছাড়া ঠাকুরগাঁওবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি একটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।
বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘জনগণের সহযোগিতা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমরা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই এবং মা-বোনদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চাই। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমি আপনাদের কাছে ধানের শীষে ভোট ও সমর্থন চাচ্ছি।’
বক্তব্য শেষে তারেক রহমান উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘আপনারা আমাদের এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমর্থন দেবেন কি না?’ এ সময় উপস্থিত জনতা হাত তুলে এবং স্লোগানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সমর্থন জানান।