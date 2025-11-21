হাসিনার রায়ের প্রতিবাদে মিছিল, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ১৮ নেতা-কর্মীর নামে মামলা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায়ের প্রতিবাদে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের ব্যানারে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভের অভিযোগে ঠাকুরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ সহযোগী সংগঠনের ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়া মামলাসহ ৭০-৮০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক মো. রমজান আলী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দেশি অস্ত্র প্রদর্শন, জনমনে ভীতি সঞ্চার এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ১৮ নভেম্বর মধ্যরাতে পৌর শহরের গোয়ালপাড়া এলাকায় বিআরটিসি বাস কাউন্টারের সামনে থেকে একদল লোক মশাল জ্বালিয়ে মিছিল শুরু করেন। পরে তাঁরা ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মহাসড়কের ওপর দিয়ে মিছিল নিয়ে যান। এ সময় তাঁরা দেশি অস্ত্র প্রদর্শন করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়।
মামলায় নাম উল্লেখ করা আসামিরা হলেন মো. মানিক মেম্বার, মো. সামিউল ইসলাম সুমন, মো. মনোয়ার হোসেন, ওসমান গনি, মো. রাজু ওরফে ছোট রাজু, সাধন মিয়া, মো. জয়নাল আবেদীন, মো. রাজু ওরফে বড় রাজু, মো. নাঈম মিয়া, মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. সৌরভ আলী, মো. মহির উদ্দিন, মো. খায়রুল ইসলাম, মো. রফিক ওরফে গান্ডু রফিক, মো. ফারুক মিয়া, দেবেশ চন্দ্র শর্মা, মো. আব্দুল আউয়াল ও ভানু ঘোষ।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান বলেন, মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে।