হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

মানব পাচার চক্রের সন্ধান: প্রেমের ফাঁদে ফেলে কলেজছাত্রীকে ভারতে পাচার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে অপহরণের পর ভারতে পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এক আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেছে ঠাকুরগাঁও সদর থানা-পুলিশ। প্রেমের ফাঁদে ফেলে অনলাইনে মেয়েদের টার্গেট করে প্রলোভন দেখিয়ে একটি মানব পাচারকারী চক্র এ কাজটি করেছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এই চক্রের বাকি সদস্যদের এবং পাচার হওয়া তরুণীকে উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিল করা প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণী ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। গত ১২ অক্টোবর সে কলেজে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তরুণীর মা জানতে পারেন, ২২ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর থানাধীন গড়েয়া ইউপির চকহলনী মোড়ে রাস্তা থেকে অজ্ঞাতনামা আসামিরা একটি মাইক্রোবাসে করে তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

প্রাথমিকভাবে অপহরণের মামলা হিসেবে রুজু হলেও, তদন্তের পর পুলিশ নিশ্চিত হয়—এটি মানব পাচার-সংক্রান্ত একটি অপরাধ। তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. নূর আলম সিদ্দিক ঠাকুরগাঁও সদর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে উল্লেখ করেন, মামলার তদন্তে গ্রেপ্তার হওয়া মো. নজির আহমেদ (৪৫) একজন সক্রিয় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য।

নজির আহমেদ এবং তাঁর আপন ভাই মো. আল-আমিনসহ (২৭) অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজন আসামি এই চক্র পরিচালনা করেন। তাঁরা অনলাইনে বিভিন্ন তরুণীকে টার্গেট করে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেন। এরপর লোভ-লালসা ও প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করেন।

পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চক্রটি ঠিক একই কায়দায় ভিকটিমকে টার্গেট করে তার সঙ্গে অনলাইনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আসামিদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, ঘটনার দিন ওই তরুণী কলেজে যাওয়ার পথে ঠাকুরগাঁও সদর থানাধীন গড়েয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত চকহলদী মোড়ে পৌঁছালে আসামি নজির আহমেদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাকে ফুসলিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে নেন এবং সিলেটে আসামির বসতবাড়িতে নিয়ে যান।

পরে পুলিশের একটি অভিযানকারী দল সিলেটের গোয়াইনঘাট থানা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ধৃত আসামির আপন ছোট ভাই আল-আমিনের শয়নকক্ষের আলমারি থেকে তরুণীর ব্যবহৃত ব্যাগ ও তার একাডেমিক কাগজপত্র জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসামি নজির আহমেদ স্বীকার করেছে, তিনি ও তাঁর ভাই এবং সঙ্গীয় অপরাপর আসামিরা গত ২৪ অক্টোবর তাকে গোয়াইনঘাট সীমান্ত ব্যবহার করে ভারতে পাচার করে দেন। এই মানব পাচারের বিনিময়ে তাঁরা মোটা অঙ্কের টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন।

পাচারকৃত ভিকটিমকে উদ্ধার, মানব পাচার চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তার এবং মামলার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মামলা তদন্ত কর্মকর্তা এসআই নুর আলম সিদ্দিক বলেন, ‘আদালত আসামির এক দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছে। আরও অধিকতর তদন্তের জন্য আসামির আগামীকাল (রোববার) রিমান্ডের শুনানি ধার্য রয়েছে।’

সম্পর্কিত

ঠাকুরগাঁওয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দুই যুবক গ্রেপ্তার

গরিবের ১০ হাজার বস্তা চাল পড়ে আছে গুদামে, চার মাসেও হয়নি বিতরণ

ঠাকুরগাঁওয়ে যুবলীগ-ছাত্রলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ১৩

সাহস থাকলে এসে রাজনীতি করেন, দিল্লিতে বসে দেশের ক্ষতি করবেন না: মির্জা ফখরুল

নির্বাচনকে পিছিয়ে দেওয়া মানেই দেশের সর্বনাশ: মির্জা ফখরুল

গণভোট, সনদ—এইসব আমরা বুঝি না কিছু: মির্জা ফখরুল

মির্জা ফখরুলের আগমন ঘিরে উচ্ছ্বাস: ঠাকুরগাঁওয়ে মঞ্চ প্রস্তুত, নেতা-কর্মীদের ভিড়

‘বিস্কুটে কী ছিল?’—একই সঙ্গে শ্বাসকষ্টে ৫ ছাত্রী হাসপাতালে

এক যুগ পর ঘরে ফিরলেন হারিয়ে যাওয়া ভাই, পরিবারে খুশির বন্যা

গাছে বাঁধা স্যালাইন, শয্যা রিকশাভ্যানে: খোলা চত্বরেই চলছে শিশু রোগীর চিকিৎসা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা