ঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ে আলাদা স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার সিংগিয়া গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় এক নারী নিহত হন। এর আগে রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত এক বৃদ্ধ মারা যান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সিংগিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঠাকুরগাঁওগামী গমবোঝাই একটি ট্রাক সিংগিয়া গ্রামের মেহেদীর ধানের চাতালের সামনের মহাসড়কে রহিমা (৬৫) নামের এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহত রহিমা সিংগিয়া গ্রামের মো. রুহুল আমিনের স্ত্রী।

খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অন্যদিকে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রী মনোরঞ্জন বর্মন (৮০) নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন। তিনি ভুল্লি থানার ৬ নম্বর আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মাটিগাড়া সোনাহার গ্রামের মৃত হরিমোহন বর্মনের ছেলে।

জানা গেছে, শনিবার বিকেলে সাসলা-পিয়ালা বাজারে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় সন্ধ্যায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, পৃথক স্থানে দুটি মৃত্যুর ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

