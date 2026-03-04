হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

নির্মাণাধীন ব্রিজের গর্তে পড়ে প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও সদরে নির্মাণাধীন একটি ব্রিজের জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে মোটরসাইকেলসহ পড়ে গিয়ে আবু সাঈদ (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ভাওলারহাট হেলিপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার ৯ নম্বর রায়পুর ইউনিয়নের কাচনা গ্রামের মকিম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে ঠাকুরগাঁও শহর থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন আবু সাঈদ। পথে ভাওলারহাট হেলিপাড়া এলাকায় নতুন ব্রিজ নির্মাণের জন্য রাস্তার মাঝে খুঁড়ে রাখা গর্তে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, ‘রাত আনুমানিক ১টার দিকে আবু সাঈদ নামের ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করি।’ তিনি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখার প্রক্রিয়া শুরু করা হলে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল ও দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নির্মাণাধীন ব্রিজের গর্তে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সম্পর্কিত

ঠাকুরগাঁওয়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ২ যুবকের মৃত্যু

আমরা কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিইনি, দেবও না: মির্জা ফখরুল

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

সকাল ৯টার পরও রাণীশংকৈলে একাধিক সরকারি দপ্তরে তালা

ঠাকুরগাঁও: আলুর কেজি ৩ টাকা, দিশেহারা কৃষক

বালিয়াডাঙ্গীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়ির ওপর পড়ল ট্রলি

ঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ে বট-পাকুড়ের বিয়ের উৎসব

আসামি ধরতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে এএসআইয়ের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা