নৌকা নেই বলে এখন মাঠে এসেছে দাঁড়িপাল্লা: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এবারের নির্বাচনী পরিস্থিতি একটু নতুন। এবার আমাদের সামনে আওয়ামী লীগ নেই। আর নৌকা না থাকাতে এখন মাঠে এসেছে একটা ‘‘দাঁড়িপাল্লা’’। তারা নতুন আসছে, তারা একটু শিখুক এবং মানুষের কাছে যাক।’ আজ সোমবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের শিবগঞ্জ পারপূগী বাজারে এক নির্বাচনী জনসভায় মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।
১৯৯১ সাল থেকে এই আসনে নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলার স্মৃতিচারণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘হারি জিতি আমি কিন্তু আপনাদের ছেড়ে কখনো যাইনি। এবারও আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে এসেছি।’
জনসভায় নারীদের সরব উপস্থিতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আজকে এখানে নারীদের জাগরণ শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার হিসাবে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি। আমাদের ঠাকুরগাঁওয়েও নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি। মা-বোনেরা সজাগ হয়েছেন বলেই আজ এই জনসভা সফল হয়েছে।’
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা যদি সরকার গঠন করতে পারি, তবে এলাকার উন্নয়ন এবং ছেলেমেয়েদের চাকরি-বাকরির বিষয়টিকে আমরা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেব।’ ১২ তারিখের নির্বাচনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি নিজের বক্তব্য শেষ করেন।