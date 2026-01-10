প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: ঠাকুরগাঁওয়ে পাঁচ পরীক্ষার্থীর কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ঠাকুরগাঁওয়ে ছয়জনকে আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং একজনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া একজন সন্দেহভাজন সহযোগীকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নেজারত ডেপুটি কমিশনার নাঈম আশরাফ বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার সারা দেশের মতো ঠাকুরগাঁও শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে একযোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে বিশেষ নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরীক্ষা চলাকালে কিংবা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় স্মার্টফোন ও সিম-সাপোর্টেড ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহনের অভিযোগে ছয় পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচার শেষে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ভোটপাড়া গ্রামের শনি চরণ সিংহের ছেলে নরদেব চন্দ্র (৩১)। সিম-সাপোর্টেড ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ কেন্দ্রে প্রবেশের দায়ে তাঁকে পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মিলননগর গ্রামের পরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের মেয়ে জ্যোতি রানী বিশ্বাস (২৯) ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশের অভিযোগে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড পান। তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ঠাকুরগাঁও রোড ডিগ্রি কলেজ।
পীরগঞ্জ উপজেলার খটসিংগা গ্রামের মো. আইনুলের মেয়ে মোছা. রিপা আক্তার (২৫) সিম-সাপোর্টেড ইলেকট্রনিক রিসিভারসহ পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করায় তাঁকে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর কেন্দ্র ছিল ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কোষালবাড়ী এলাকার আনছারুল ইসলামের ছেলে মো. আল-আমিন ইসলাম (২৯) স্মার্টফোনসহ কেন্দ্রে প্রবেশের অভিযোগে পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ঠাকুরগাঁও রিভারভিউ উচ্চবিদ্যালয়।
এ ছাড়া বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পরদেশীপাড়া গ্রামের নবীর উদ্দীনের ছেলে মো. সুমন আলী (২৮) স্মার্টফোন নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করলেও পরীক্ষা শুরুর আগে স্বেচ্ছায় জমা দেওয়ায় তাঁকে জরিমানা করা হয়। তাঁর কেন্দ্রও ছিল ঠাকুরগাঁও রিভারভিউ উচ্চবিদ্যালয়।
অন্যদিকে পীরগঞ্জ উপজেলার খটসিংগা গ্রামের আইনুলের ছেলে মো. নাজমুল হুদাকে (২৮) সন্দেহভাজন সহযোগী হিসেবে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নেজারত ডেপুটি কমিশনার নাঈম আশরাফ বলেন, পরীক্ষার মর্যাদা ও স্বচ্ছতা রক্ষায় জেলা প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। পুরো পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।