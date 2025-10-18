হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

দেশে সারের কোনো সংকট নেই, গুদামগুলো ভরা: বিএডিসি চেয়ারম্যান

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

আজ পীরগঞ্জে অত্যাধুনিক মানের ২০০ টন বীজ সংরক্ষণাগার উদ্বোধন করেন বিএডিসির চেয়ারম্যান রুহুল আমিন খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে এই মুহূর্তে সারের কোনো সংকট নেই, পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুত রয়েছে এবং গুদামগুলো এখন সার দিয়ে ভরা বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান রুহুল আমিন খান। তিনি বলেন, এমওপি, টিএসপি, ডিএপিসহ সব ধরনের সারের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাঁরা সারের সংকট নিয়ে কথা বলছেন, তাঁরা এমনিতেই বলেন। শনিবার ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে অত্যাধুনিক মানের ২০০ টন বীজ সংরক্ষণাগার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএডিসি চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।

রুহুল আমিন খান বলেন, ‘আমাদের কাছে অনেক সার রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের (বিতরণ) পর ম্যানেজমেন্টে। অনেক সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে হয়তোবা সঠিক সময়ে কৃষকের কাছে সার পৌঁছায় না।’

তিনি জানান, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, যার মধ্যে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর এই অঞ্চলে ফসলের আধিক্য থাকায় সারের চাহিদা বেশি থাকে। এখানে বছরে তিন-চারটি ফসল হয়। এই অঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিএডিসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘যে সারটা আমাদের চট্টগ্রাম বা খুলনা থেকে আসে, সেই সার আসতে যেহেতু অনেক সময় লাগে, সে জন্য আমরা দূরের অঞ্চলগুলো আগে ফিলাপ (পূরণ) করছি। আপনারা গোডাউনগুলোতে গিয়ে দেখেন, গোডাউনগুলো ভর্তি সার। সামনে আরও অনেক সার আসতেছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক মো. ফারুক হোসেন, ড. এ কে এম মিজানুর রহমান, ড. রিপন সিকদার, মনোয়ার হোসেন, রুহুল আমিন, মো. কামরুজ্জামান, শামছুর রশিদ, শারমিন আক্তার, শারমিন খন্দকারসহ বিএডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

