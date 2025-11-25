হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জে ট্রেনে দুই হকারের মারামারি, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 

থেমে থাকা ট্রেনের বগিতে মারামারি করেন দুই হকার। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ট্রেনে আলামিন (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকাগামী পঞ্চগড় একতা এক্সপ্রেস পীরগঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেনটি থামলে শেষের বগিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহত আলামিন কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানার চড়বতুয়ালী গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে। তিনি ট্রেনে ফেরি করে পপকর্ন বিক্রি করতেন। হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আকাশ পলাতক। তিনিও ট্রেনে ফেরি করে নারিকেল বিক্রি করেন বলে জানা গেছে।

ট্রেনের যাত্রী, স্টেশনে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, দু’জনই মারামারির একপর্যায়ে আকাশ ছুরি দিয়ে আঘাত করলে আলামিন লুটিয়ে পড়েন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আহত মিলন নামে এক ব্যক্তিকে পীরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসক তাঁকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

পীরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলামিনের চাচাতো ভাই জানান, আলামিন ও আকাশ দুজনই ট্রেনে ফেরি করে খাবার বিক্রি করেন। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। উভয় পক্ষে ছয়-সাতজনের একটি গ্রুপ মারামারি করে। একপর্যায়ে আকাশ আলামিনকে ছুরিকাঘাত করেন। ঘটনার পর থেকে আকাশ পলাতক।

পীরগঞ্জ রেলস্টেশনের সহকারী মাস্টার আব্দুল আজিজ বলেন, স্টেশনে লোকজন গুরুতর অবস্থায় দুই ব্যক্তিকে পীরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শুনেছি তাঁরা হকার। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এ ঘটনা নিশ্চিত করেন।

দিনাজপুর জিআরপি থানার ওসি আব্দুল মান্নান এসব তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, মামলা প্রক্রিয়াধীন।

