ঠাকুরগাঁওয়ে ঘন কুয়াশায় বাসের সঙ্গে তেলের লরির ধাক্কা, আহত ৬

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তেলবাহী লরির সংঘর্ষে দুই চালকসহ অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার বড় খোঁচাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ৭টার দিকে ঘন কুয়াশার কারণে হানিফ পরিবহনের নৈশকোচটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একই কোম্পানির তেলের লরির সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুটি যানই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত দুই চালককে গুরুতর অবস্থায় ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে একজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
হাসপাতালের চিকিৎসক মঞ্জুরুল ইসলাম জানান, এক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।