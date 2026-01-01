হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে ঘন কুয়াশায় বাসের সঙ্গে তেলের লরির ধাক্কা, আহত ৬

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

দুর্ঘটনায় বাসটির সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তেলবাহী লরির সংঘর্ষে দুই চালকসহ অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার বড় খোঁচাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ৭টার দিকে ঘন কুয়াশার কারণে হানিফ পরিবহনের নৈশকোচটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একই কোম্পানির তেলের লরির সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুটি যানই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত দুই চালককে গুরুতর অবস্থায় ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে একজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতালের চিকিৎসক মঞ্জুরুল ইসলাম জানান, এক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

