আদালতে হাজিরা দিতে যাওয়ার পথে সড়কে নিহত ১

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ে আদালতে মামলার হাজিরা দিতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. গোলাম রব্বানী নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ভগদগাজি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত গোলাম রব্বানী জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়নের ভরনিয়া সম্পদবাড়ী গ্রামের মো. নাবালক রহমান ওরফে মজিবুর রহমানের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে একটি মামলার তারিখ থাকায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঠাকুরগাঁও সদরের উদ্দেশে রওনা হন গোলাম রব্বানী। পথে ভগদগাজি নামক এলাকায় পৌঁছালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তবে ঠিক কীভাবে বা কোন যানের সঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে স্থানীয় লোকজন বা প্রত্যক্ষদর্শীরা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানাতে পারেননি।

