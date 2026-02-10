ঠাকুরগাঁওয়ে অর্ধেক ভোটকেন্দ্রই ‘ঝুঁকিপূর্ণ’

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠাকুরগাঁও জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে নিরাপত্তা প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। জেলার ৪১৭ ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২০৮টিকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা মোট কেন্দ্রের অর্ধেক। এসব কেন্দ্রে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঠাকুরগাঁও-১, ২ ও ৩ আসন মিলিয়ে এবার মোট ভোটার ১২ লাখ ৫ হাজার ৫১৭ জন। এর মধ্যে ১০ হাজার ২৯২ জন ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন। বিশাল এই কর্ম নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ১ হাজার ২০৮ জন সদস্য সরাসরি মাঠে ডিউটিতে নিয়োজিত থাকবেন। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন আরও ১৪৪ জন সদস্য।
ঠাকুরগাঁও জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৪১৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪১টিকে ‘অধিক ঝুঁকিপূর্ণ’ এবং ১৬৭ কেন্দ্রকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা প্রসঙ্গে ঠাকুরগাঁও পুলিশ সুপার মো. বেলাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মূলত ভৌগোলিক অবস্থান, কেন্দ্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা, ভোটার সংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং যোগাযোগব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেন, ‘ঝুঁকিপূর্ণ মানেই যে সেখানে ঝামেলা হবে, বিষয়টি তেমন নয়; বরং এসব কেন্দ্র আমাদের বিশেষ নজরদারিতে থাকবে।’
নির্বাচনী সহিংসতা বা বিশৃঙ্খলা মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে দ্রুততম সাড়াদানের (কুইক রেসপন্স) বিশেষ পরিকল্পনা। পুলিশ সুপার আশ্বস্ত করে বলেন, পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে এমন একটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে; কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে।
নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে মাঠে নিয়মিত মোবাইল টিমের পাশাপাশি স্ট্রাইকিং ফোর্স সক্রিয় থাকবে। সাধারণ ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে কেন্দ্রে গিয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য বলে জানান জেলা পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তা।