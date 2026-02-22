বালিয়াডাঙ্গীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়ির ওপর পড়ল ট্রলি

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলুর বস্তাবোঝাই ট্রলি পুলিশের গাড়ির ওপর পড়েছে। এতে পুলিশের গাড়িটির বাঁ পাশের দরজার কাচ ভেঙে গেছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন গাড়িতে থাকা পুলিশ সদস্যরা।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গী মহাসড়কের সুকানি লালাপুর স্থানে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি হরিপুর থানার বলে জানা গেছে। তাঁরা নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে ঠাকুরগাঁও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন।
বালিয়াডাঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম জানান, পাওয়ার টিলার দ্বারা পরিচালিত ট্রলিটির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ওই সময় পাশ দিয়ে যাওয়া পুলিশের গাড়ির ওপর পড়ে। পুলিশের গাড়ির কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। তবে ট্রলির চালক দৌড়ে পালিয়ে গেছেন।