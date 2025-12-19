হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

হাদি হত্যাকাণ্ডের পেছনে নিঃসন্দেহে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায় আছে: জামায়াত নেতা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গতকাল রাতে বিক্ষোভ করে জামায়াতে ইসলামী টাঙ্গাইল জেলা শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পেছনে নিঃসন্দেহে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী টাঙ্গাইল জেলা শাখার আমির ও টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের মনোনীত প্রার্থী আহসান হাবীব মাসুদ।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরের পর হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে আহসান হাবীব মাসুদ বলেন, ‘তারা একজন যুক্তিবাদী ও প্রতিবাদী মানুষকে হত্যা করেছে। যাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। ভারতীয় আগ্রাসী শক্তির মদদে যারা দেশ থেকে পালিয়ে গেছে, তারাই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।’ তিনি হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

এ সময় তাঁর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি টাঙ্গাইল পৌর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে শহরের নিরালা মোড়সহ বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মিছিলটি পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে জামায়াতের অন্য নেতা-কর্মীরাও বক্তব্য দেন।

সমাবেশ শেষে শরিফ ওসমান হাদির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

