টাঙ্গাইলে নির্বাচনী মিছিলে অসুস্থ হয়ে ২ জনের মৃত্যু

টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী মিছিলে অসুস্থ হয়ে দুজন মারা গেছেন। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের মৃত্যু হয়। মরদেহগুলো তাঁদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন ছিলিমপুর চরপাকুল্লা দক্ষিণপাড়া গ্রামের জোনাব আলী (৬০) ও ছোনাট গ্রামের জিয়াউর রহমান (৫৫)। আজ দুপুরে শহরের পৌর উদ্যান ও সাবালিয়া এলাকায় তাঁদের মৃত্যু হয়।
নিহত জোনাব আলীর নিকটাত্মীয় আল-আমীন জানান, জোনাব আলী একজন কৃষক। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। আজ মিছিলে যাওয়ার সময় তাঁকে বারণ করা হয়েছিল। তারপরও তিনি মিছিলে গিয়েছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সন্ধ্যায় জোনাব আলীর জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।
জিয়াউর রহমানের প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক জানান, জিয়াউর রহমান ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। মিছিলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে দুবাই থাকেন। সেখান থেকে ছেলে আসার পর তাঁর জানাজা হবে।
স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, ‘আজকে আমার গণমিছিল ছিল। সেখানে প্রতি এলাকা থেকে লোকজন এসেছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আমার দুই কর্মী মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।’
টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি রুহুল আমীন বলেন, ‘মিছিলে এসে জোনাব আলী ও জিয়াউর রহমান নামের দুজন মারা গেছেন বলে খবর পেয়েছি। অসুস্থতাজনিত কারণেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।’