টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

আইনিন নাহার নিপা ও ফাতেমা আক্তার বীথি। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচন কমিশনে আপিল মঞ্জুর হওয়ায় টাঙ্গাইলের দুই নারীসহ ১৮ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। এর ফলে টাঙ্গাইলের আটটি আসনে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৫। টাঙ্গাইলের সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

টাঙ্গাইলের নির্বাচনের মাঠে ফিরে আসা নারী প্রার্থীরা হলেন টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আইনিন নাহার নিপা এবং টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী ফাতেমা আক্তার বীথি। টাঙ্গাইলের বৈধ ৫৫ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন নারী প্রার্থী।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলা নিয়ে গঠিত সংসদীয় আটটি আসনে সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে লড়তে ৬৫ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন কারণে ২৮ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয় এবং ৩৭টি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরীফা হক। পরবর্তীকালে ২১ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নের বৈধতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। এঁদের মধ্যে ১৮ জনের আপিল মঞ্জুর করায় তাঁরা নির্বাচনী মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যোগ্য হিসেবে ফিরে আসেন।

যাঁদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষিত হয়েছে, তাঁরা হলেন টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মোহাম্মদ আলী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হারুন অর রশিদ। টাঙ্গাইল-২ (ভূঞাপুর-গোপালপুর) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মনোয়ার হোসেন সাগর, টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আইনিন নাহার নিপা। টাঙ্গাইল-৪ (ঘাটাইল) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আলী আমজাদ হোসেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হালিম মিঞা। টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হাসানাত আল আমীন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী ফাতেমা আক্তার বীথি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী খন্দকার জাকির হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) প্রার্থী হাসরত খান ভাসানী।

টাঙ্গাইলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে দুই নারী প্রার্থীর কেউই টেকেননি

এ ছাড়া টাঙ্গাইল-৬ (দেলদুয়ার-নাগরপুর) আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ মামুনুর রহিম, স্বতন্ত্র প্রার্থী জুয়েল সরকার ও শরীফুল ইসলাম। টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আবু তাহের, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী এ টি এম রেজাউল করিম। টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী শহীদুল ইসলাম, আমজনতা দলের প্রার্থী আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী আওয়াল মাহমুদ।

এ ব্যাপারে জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম বলেন, টাঙ্গাইলে ২৮ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছিল। আপিলের মাধ্যমে ১৮ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। বর্তমানে টাঙ্গাইলের আটটি আসনে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ৫৫।

