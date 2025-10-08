হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে লক্ষাধিক মানুষের ভোগান্তি

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

গতকাল রাতে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চারাবাড়ী এলাকার ব্রিজের পশ্চিম অংশের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল-তোরাপগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে পাঁচটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নদীর পানির চাপ বেড়ে যাওয়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চারাবাড়ী এলাকার ব্রিজের পশ্চিম অংশের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে গেছে। এতে সদর উপজেলার কাতুলী, হুগড়া, কাকুয়া, মাহমুদনগর ও নাগরপুরের ভাররা ইউনিয়নে যাতায়াতব্যবস্থা বন্ধ থাকায় লক্ষাধিক মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০০৬ সালে ১৭০ দশমিক ৬৪২ মিটার ব্রিজটি নির্মাণ করে। ব্রিজটি নির্মাণের পর থেকেই কয়েকবার পূর্ব ও পশ্চিম তীরের অ্যাপ্রোচ ধসে যায়। গত বছরও ব্রিজের পশ্চিম পাশে অ্যাপ্রোচ ভেঙে গিয়েছিল।

কাতুলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সুমন দেওয়ান জানান, নদীর পানির চাপ বেড়ে পশ্চিম পাশের অ্যাপ্রোচসহ সংযোগ সড়ক ও কয়েকটি বাড়িতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। তাই দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে এই ব্রিজ ভেঙে চরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করবে।

সদর উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী জাকির হোসেন বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, সদর উপজেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আজকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

