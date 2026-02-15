হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চালকসহ নিহত ২

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার জোকারচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে আজ রোববার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাইভেট কার। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার জোকারচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা ব্যক্তিরা হলেন কালিহাতীর গোহালিয়া বাড়ি গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে ভ্যানচালক মোহাম্মদ আমির আলী ও একই এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে শরীফ উদ্দিন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী একটি প্রাইভেট কার জোকারচর এলাকায় পৌঁছালে রাস্তা পারাপারের সময় ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানচালক এবং এক যাত্রী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, শরীফ উদ্দিন মারা গেছেন। আহত অপরজনকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে যমুনা সেতু পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

