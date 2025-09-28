হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

তিতাসের পাইপে ফাটল: টাঙ্গাইলে বিকল্প পদ্ধতিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ চালু

টাঙ্গাইল  প্রতি‌নি‌ধি

রাবনা বাইপাসের পাশে কান্দিলা এলাকায় গ্যাসের লাইন ফেটে গ্যাস বের হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলে তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন লাইনের মূল পাইপ ফেটে যাওয়ার ঘটনায় বিকল্প পদ্ধতিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ পুনরায় চালু করা হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যার পর এ কথা জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

আজ সকালে সদর উপজেলার শিবপুর এলাকায় তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন লাইনের মূল পাইপ ফেটে যায়। এতে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার গ্রাহক ও ৫০টির মতো সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। এ ছাড়া গ্যাস পাইপের ওপর পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি থাকায় টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার প্রায় ২ লাখ গ্রাহকের বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী মো. ছানোয়ার হোসেন জানান, গ্যাস লাইনের ওপর বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর প্রয়োজনে পাশেই খুঁটি স্থাপন করে বিদ্যুতের লাইন সচল করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল তিতাস গ্যাস অফিসের সহকারী প্রকৌশলী রমজান আলী মুন্না বলেন, বিকল্প পদ্ধতিতে আবাসিক এলাকার গ্যাস-সংযোগ চালু করা হয়েছে। সিএনজিপাম্প সচল করা হয়েছে। রাতে গ্যাস পাইপলাইন সংস্কারকাজের দক্ষ ব্যক্তিরা যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছালে কাজ শুরু হবে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা