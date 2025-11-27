টাঙ্গাইল জেলহাজতে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

টাঙ্গাইল জেলহাজতে গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে মির্জাপুরের আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার মুহাম্মদ জাহেদুল আলম। মৃত সুলতান মিয়া গোড়াই ইউনিয়নের হরিরপাড়া গ্রামের আজমত আলীর ছেলে। তিনি গোড়াই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
জেল কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, বুধবার গভীর রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করলে সুলতান মিয়াকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
গত বছরের ৪ আগস্ট ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক-সংলগ্ন গোড়াই হাইওয়ে থানার সামনে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন’ চলাকালে পুলিশের ছররা গুলিতে গোড়াই ইউনিয়নের লালবাড়ি গ্রামের হিমেলের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনায় হিমেলের মা নাছিমা বেগম বাদী হয়ে টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মির্জাপুর আমলি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় পুলিশ, সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগ নেতাসহ মোট ১০০ জনের নাম উল্লেখ করা হয় এবং ৪০০-৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।
ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে গত ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর প্রায় এক মাস তিনি টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ছিলেন।