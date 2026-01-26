হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে হাসপাতালে নারীদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

অভিযুক্ত ইন্টার্ন চিকিৎসক ইমনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নারী চিকিৎসকদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা লাগানোর অভিযোগে রায়হান কবির ইমন নামের এক ইন্টার্ন চিকিৎসককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে তাঁকে নিয়ে যায় পুলিশ।

আজ বিকেলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমনকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেন হাসপাতালের অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। পরে হাসপাতালের পরিচালকসহ ইমনকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত হন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে একপর্যায়ে পুলিশ অভিযুক্ত ইমনকে তাদের হেফাজতে নেয়। পরে তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ বিষয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক আব্দুল কুদ্দুস বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

