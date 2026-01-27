হোম > সারা দেশ > সিলেট

মানুষ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অবসান চায়: মামুনুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

আজ সকালে সিলেটের গোলাপগঞ্জের ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী স্কুলসংলগ্ন মাঠে বক্তব্য দেন মাওলানা মামুনুল হক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, দেশের মানুষ পুরোনো রাজনীতির ধারাবাহিকতা আর চায় না। তারা পরিবর্তন চায়, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অবসান চায়। এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে—এমনটাই দাবি করেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী স্কুলসংলগ্ন মাঠে সিলেট-৬ (গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার) আসনে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মামুনুল হক।

মাওলানা মামুনুল হক বলেন, শাহজালালের পুণ্যভূমি সিলেট আগামী দিনে ইসলামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের জনসভা প্রমাণ করে গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার এলাকাও দাঁড়িপাল্লার ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, অনেকেই বলছেন, এবার ইসলামি দলগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চান। এই দেশ শাহজালালের দেশ, আগামী দিনের রাজনীতি হবে বাংলাদেশপন্থী রাজনীতি।

সমাবেশে বক্তব্যে তিনি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, হ্যাঁ ভোট বিজয়ী হলে গণ-অভ্যুত্থান সফল হবে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।

১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে আলেম-ওলামা ও গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজারবাসীর কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চান তিনি।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির মাস্টার আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি হাবিবউল্লাহ দস্তগীর ও সহকারী সেক্রেটারি এহতেশামুল আলম জাকারিয়ার যৌথ সঞ্চালনায় জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।

তিনি বলেন, নির্বাচনে ১১ দলীয় ঐক্য বিজয়ী হলে সিলেটবাসী আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী পাবে। জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে সিলেটের ছয়টি আসনে জোটের প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে গণভোটে হ্যাঁ ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান।

জনসভায় সিলেট-৬ আসনের ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন নির্বাচিত হলে আধুনিক ও নিরাপদ গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব তোফাজ্জল হোসেন নিয়াজী, সিলেট মহানগর জামায়াতের আমির ফখরুল ইসলাম, সিলেট মহানগর শিবিরের সেক্রেটারি শহিদুল ইসলাম সাজু, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম, প্রবাসী কমিউনিটি নেতা আব্দুল মুমেন জাহেদী ক্যারলসহ স্থানীয় নেতারা।

