সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ আটক ২

সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সিলেট সদরের আব্দুল করিমের ছেলে মো. হাসান ওরফে বুলেট (২৩) ও এয়ারপোর্ট এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে জহুর রায়হান (২৪)।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার বিকেলে মো. এলান হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যক্তি মাজার জিয়ারতের জন্য কোতোয়ালি থানাধীন শাহজালাল (রহ.) মাজার এলাকায় আসেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার এলাকার ভেতরে ওজুখানার সঙ্গে পাবলিক টয়লেটের পার্শ্বে অজ্ঞাতনামা তিন ছিনতাইকারী ধারালো চাকু ধরে জোরপূর্বক মানিব্যাগে থাকা ১ হাজার ৭৫০ টাকা এবং তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। পরে পুলিশকে জানালে পুলিশ দুই ছিনতাইকারীকে আটক করে। পরে তাঁদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়।
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, ওই দুজনসহ আরও একজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এলান হোসেন। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।