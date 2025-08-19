হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে রেস্টুরেন্টে ভাঙচুরের মামলার প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি

আমিনুর রহমান চৌধুরী সিফতা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার লালাবাজারে পাপড়ি রেস্টুরেন্টে হামলা চালিয়ে ভাঙচুরের মামলার প্রধান আসামি বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান চৌধুরী সিফতাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় সিলেট নগরীর উপশহর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আমিনুর রহমান চৌধুরী লালাবাজার ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং শাহ সিকন্দর গ্রামের ইছাক মিয়ার ছেলে।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, সিফতাকে উপশহর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে ওই মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিফতাকে বুধবার কোর্টে পাঠানো হবে। 

উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট লালাবাজারের মসজিদের যাত্রীছাউনি ভেঙে ড্রেন করার জেরে পাপড়ি রেস্টুরেন্টে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। এ সময় হামলায় রেস্টুরেন্টের মালিক ও বাজার মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ জুবায়ের আহমদ লিটনসহ প্রায় ৩০ জন আহত হন। এ ঘটনায় ১৭ আগস্ট জুবায়ের আহমদের ছোট ভাই খালেদ আহমদ রাসেল বাদী হয়ে দক্ষিণ সুরমা থানায় একটি মামলা করেন। ওই মামলার প্রধান আসামি বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান সিফতা।

