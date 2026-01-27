সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার কারাগারে

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নঈমুল হক চৌধুরীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুনশী আব্দুল মজিদ তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
দুদকের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) শফিউল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুদকের মামলায় আজ দুপুরে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন নঈমুল হক। শুনানি শেষে আদালতের বিচারক তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, নঈমুল হক চৌধুরী সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে অর্থ বিভাগের পরিচালক ছিলেন। পরে তিনি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় নঈমুল হক এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি। ওই মামলার প্রধান আসামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরী পলাতক রয়েছেন। এর আগে গত রোববার দুর্নীতির একই মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়টির আরও আটজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
দুদকের মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। এই অভিযোগ আমলে নিয়ে ইউজিসি ২০২৩ সালে তদন্ত করে। তদন্তে তৎকালীন উপাচার্য মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. নঈমুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া যায়।
পরে দুদকের সিলেটের সমন্বিত জেলা কার্যালয় নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তৎকালীন উপাচার্য, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারসহ ৫৮ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল মামলা করে। ওই বছরের ২৫ এপ্রিল ৫৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। তাঁদের মধ্যে ১০ জন কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন এবং পরে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন।
এ ছাড়া হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে অক্ষম হওয়ায় আবদুস সবুর এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান থাকায় হালিমা বেগম নামের আরও একজনকে সিলেট মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন। বর্তমানে মোট ১২ জন জামিনে আছেন আর নঈমুল হকসহ ৯ জন কারাগারে রয়েছেন। পলাতক রয়েছেন অন্য ৩৭ জন।