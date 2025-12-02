হোম > সারা দেশ > সিলেট

প্রথম দিনে শাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ৪৬, নেই নারী প্রার্থী

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি 

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম দিন আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এক শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম দিনে ৪৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে কোনো নারী শিক্ষার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেননি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত শাকসু নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে শাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এসব শিক্ষার্থী।

শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম জানান, মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন মোট ৪৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র কিনেছেন। কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ২৬ জন এবং হল সংসদের জন্য ২০ জন। তবে কোনো নারী শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থীদের মনোনয়নপত্রের ফি ৩০০ টাকা এবং হল শিক্ষার্থী সংসদের জন্য ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগামী ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

