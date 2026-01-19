রিটকারী ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভকে শাবিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন স্থগিত চেয়ে রিটকারী ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের পর এই ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের একাংশ।
একই সঙ্গে নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা জানান, শাকসু তাঁদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী বিশেষ একটি দলের প্ররোচনায় হাইকোর্টে রিট করে শিক্ষার্থীদের অধিকার হরণ করেছেন। তাই তাঁরা তাঁকে শাবিপ্রবিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।
এর আগে দুপুরে শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন হাইকোর্ট। বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। ফলে আগামীকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) শাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হচ্ছে না।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসাইন লিপু। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।