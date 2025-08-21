হোম > সারা দেশ > সিলেট

আমাকে যেমন দেখেছেন, আমি তেমনই থাকব: সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক

সিলেট প্রতিনিধি

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কথা বলেন সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম বলেছেন, ‘আমাকে যেমন দেখেছেন, আমি তেমনই আছি, তেমনই থাকব ইনশা আল্লাহ।’ আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারওয়ার আলম বলেন, ‘আমি আজই দায়িত্ব নিলাম। আমাকে কিছুটা সময় দিন—বিষয়গুলো বুঝে নিতে হবে। কোথায় কী হয়েছে, কী করা হয়েছে, আর কী করা যেত, তা পর্যবেক্ষণ করব। জনগণ যদি আমার পাশে থাকে, আপনারা (সাংবাদিক) পাশে থাকেন, তবে আমি আগের মতোই থাকব।’

প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা, পরিবেশ, পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত থাকবে আমার অগ্রাধিকারে। বিশেষ করে, পরিবেশ ও পর্যটনে বাড়তি নজর দেব। সিলেট হচ্ছে আমাদের প্রকৃতিকন্যা। প্রকৃতিকন্যাকে প্রকৃতির মতোই রাখতে হবে। উন্নয়ন হবে, তবে সেটা টেকসই উন্নয়ন হতে হবে, যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়। আমি নিজেও পরিবেশবিদ, তাই উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা দুটোই নিশ্চিত করতে চাই।’

সিলেটের সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়ে সারওয়ার আলম বলেন, ‘খনিজ সম্পদ, পর্যটন, প্রবাসীসহ নানা বিষয় রয়েছে সিলেটে। সবকিছু ঠিকভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করব। যেহেতু সিলেট পর্যটনসমৃদ্ধ জেলা, এখানে বিপুলসংখ্যক পর্যটক আসেন। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। শুধু প্রশাসনের নয়, রাজনৈতিক নেতারা, শিক্ষিত সমাজ, গণমাধ্যম ও সব শ্রেণির মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সবাই দায়িত্বশীল হলে কাজ করা সহজ হবে।’

যোগদানের অনুভূতি জানাতে গিয়ে সারওয়ার আলম বলেন, ‘পবিত্র ভূমি সিলেটে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আমার জন্য সৌভাগ্যের। সরকার আমাকে যোগ্য মনে করে এ দায়িত্ব দিয়েছে। সর্বোচ্চ দিয়ে এ জেলার মানুষের কল্যাণে কাজ করব। আমি চাই, সবাই আইন মেনে চলুক। আমি সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে চাই। আশা করি, সময়টা ভালো যাবে এবং সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’

