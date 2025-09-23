হোম > সারা দেশ > সিলেট

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি

সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত ভোলাগঞ্জের সাহাব উদ্দিন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দিনকে আরও দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে সিলেট আদালতে আনা হলে কোম্পানীগঞ্জ ভূমি অফিসের দায়ের করা বালু-পাথর চুরির দুটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ জানান, সাহাব উদ্দিনের রিমান্ড শেষে তাঁকে কারাগারে আনা হলে সাদাপাথর চুরির ঘটনায় উপজেলা ভূমি অফিসের দায়ের করা দুই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দিন সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের আব্দুল বারীর ছেলে। তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত সোয়া ১১টার দিকে র‍্যাব-৯-এর একটি দল সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানাধীন কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

উল্লেখ্য, চাঁদাবাজি, দখলবাজির পাশাপাশি বিএনপির নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১১ আগস্ট সাহাব উদ্দিনের দলীয় পদ স্থগিত করে বিএনপি। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ ও কোতোয়ালি থানায় সাতটি মামলা রয়েছে।

সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে পদ হারানো বিএনপি নেতার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন
ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া নেতা গ্রেপ্তার
সম্পর্কিত

সিলেটে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

সিলেটে ২৪ ঘণ্টায় ৬ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত

রাতারগুলে সমাবেশ, জলবায়ু সংকট ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ দাবি

সিলেটে কলেজছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল ক্যাম্পাস

সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার

স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, আটক স্বামী

ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তোলায় দুজনের কারাদণ্ড

নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত খাসিয়ারা

হেলমেট পরিহিত বাইকচালক-আরোহীদের পুলিশের ফুলেল শুভেচ্ছা

সিলেটে রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালে হামলা স্বজনদের, পাল্টা হামলা কর্মীদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা