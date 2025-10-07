হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুত, ৩ ঘণ্টা চলাচল বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সিলেটের মোগলাবাজারে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি আজ মঙ্গলবার সকালে লাইনচ্যুত হয়। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের মোগলাবাজারে ‘উদয়ন এক্সপ্রেস’ লাইনচ্যুত হয়েছে। আহত হয়েছে কয়েকজন যাত্রী। এতে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেলযোগাযোগ প্রায় তিন ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

আজ মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রেলওয়ে পুলিশের সিলের নিয়ন্ত্রণকক্ষের তথ্য অনুযায়ী, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মোগলাবাজার স্টেশনে লোকোমোটিভসহ উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটির বেশ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে সিলেট আসছিল।

এ ঘটনায় পাঁচ-সাতজন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানান মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল হাবিব। তিনি আজকের পত্রিকা বলেন, সকালে দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশসহ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহত যাত্রীদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকারী ট্রেন লাইনচ্যুত বগিগুলো সরিয়ে নিয়েছে। সকাল পৌনে ১০টা থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

