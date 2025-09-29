ওসমানী হাসপাতালে পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে কর্মীর মৃত্যু, সহকর্মীদের সড়ক অবরোধ

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে মো. সুমন হোসেন (৩৯) নামের একজন আউটসোর্সিং কর্মী মারা গেছেন। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে সহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালসংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন আউটসোর্সিং কর্মীরা।
সুমন হোসেনের বাড়ি মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার বিলনাথুরে। তাঁর বাবার নাম মো. ইসলাম হোসেন। সুমন হোসেন ওসমানী মেডিকেল মসজিদ কোয়ার্টারে থাকতেন।
জানা গেছে, দুপুরে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে মেডিকেল কলেজের ভেতর হযরত শাহজালাল ছাত্রাবাসের বিপরীতে পানির ট্যাংকসংলগ্ন বন্ধ থাকা একটি টিনশেডের দোকানের সামনে যান সুমন। হঠাৎ পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে দোকানের ওপর পড়ে। পলেস্তারার আঘাতে তাঁর মাথা থেঁতলে যায়। উপস্থিত লোকজন তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সুমন মারা গেছেন।
এদিকে সুমনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হাসপাতালের আউটসোর্সিং কর্মীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে এক ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন এবং দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
হাসপাতালের কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন স্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি। এর ফলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে সুমনের মাথার ওপরে পড়লে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।